Stoch si odbil premiéru v drese Slavie: Tréner ho chválil, ALE...

"Súper vstúpil do stretnutia veľmi dobre, rýchlo získal dvojgólové vedenie. Pre nás to bola studená sprcha, nakoľko inkasované góly padli po našich hrubých chybách. Rovnako ako v minulom kole v bieloruskom Borisove sme zaspali úvod zápasu. Neskôr sme sa prebrali a protivníka zatlačili. V druhom polčase sme boli lepší. Utvorili sme si veľké šance, doslova tutovky. Bohužiaľ, vytúžený gól sa nám nepodarilo streliť a domov ideme s výsledkom, ktorý sme nechceli," vyhlásil podľa webu isport.cz tréner "zošívaných" Jaroslav Šihlavý.

Päťdesiatpäťročný rodák z Plzne napriek nepriaznivej situácii verí, že ak jeho mužstvo zlepší efektivitu, v odvete môže zvrátiť vývoj konfrontácie vo svoj prospech a postúpiť do skupinovej fázy LM. "Verím, že ak podáme výkon z druhého polčasu na Cypre, budeme mať šance a premeníme ich, môžeme to zvládnuť a otočiť to," doplnil skúsený kouč, ktorý postavil do základnej zostavy čerstvú slovenskú posilu z Fenerbahce Istanbul Miroslava Stocha.

"Na začiatku sa nemohol dostať k lopte, chodil si po ňu, ale nedostával ju ´do nohy´. Postupne sa zlepšoval, predviedol veľmi dobré vedenie lopty. Chýbalo mu však zakončenie, nedostal sa k strele, no nesklamal," zhodnotil Šilhavý premiérové vystúpenie účastníka MS 2010 a ME 2016 v novom drese.

Stoch nastúpil na poste, ktorý od začiatku tejto sezóny obhospodaruje skúsený Portugalčan Danny. Niekdajší hráč Zenitu Petrohrad však nemohol nastúpiť pre zranenie. "Danny je výborný futbalista, a samozrejme, chýbal nám. Na jeho miesto naskočil Miňo Stoch a tiež hral dobre. Myslím si, že ho celkom nahradil," skonštatoval kapitán Slavie Milan Škoda. Na zápasovej súpiske pražského mužstva bol aj druhý Slovák Jakub Hromada, do duelu nezasiahol.