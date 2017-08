Trénera Slovana môže vyjsť derby s Trnavou draho: Dostane padáka?

Belasým nevyšiel štart do novej sezóny Fortuna ligy podľa predstáv. Po štyroch kolách majú na konte 8 bodov, za dve víťazstvá a dve remízy. V prípade dnešnej straty bodov to bude už tretie zakopnutie za sebou. V Slovane sa takéto výsledky v minulosti nezaobišli bez následkov. Tréner Vukomanovič sa na to pozerá inak.

„Slovan som si zamiloval a práca s chalanmi ma napĺňa. Máme veľký potenciál a veľkú možnosť byť najlepším klubom v slovenskej lige,“ vyhlásil pre denník Plus JEDEN DEŇ. Cíti dôveru vedenia klubu, no vie, ako to vo futbale chodí. „Dnes som tu a zajtra tu už nemusím byť. Súboj s Trnavou pre nás znamená veľa. Ako tréner by som chcel, aby sa takýto zápas hral každý víkend, pretože tieto súboje majú veľký náboj. Verím, že ukážeme, ako veľmi chceme vyhrať,“ dodal srbský tréner, ktorý je najdlhšie slúžiacim manažérom Slovana, odkedy je majiteľom klubu Ivan Kmotrík.

Nik iný nevydržal dlhšie ako rok. Iné starosti má tréner Spartaka El Maestro. Veď Trnava nestratila ani bod a vyhrieva sa na čele tabuľky. „Aj pre mňa je to prekvapujúce, ale spravili sme dobrú prípravu, vytvorili priaznivú atmosféru a začali sezónu veľmi dobre. Pre hocijaké mužstvo v akejkoľvek časti sezóny je náročné vyhrať štyri zápasy v slede. Túto sériu chceme natiahnuť,“ povedal pre náš denník odhodlane.

Pre rodáka z Belehradu bude dnešné slávne slovenské derby premiérové, no pripravuje sa ako na každý iný súboj. „Nehľadám špeciálnu motiváciu, no pre slovenských hráčov to bude mať náboj. Pripravujem hráčov ako na každý iný zápas,“ dodal El Maestro.