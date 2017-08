Trnavčania majú špeciálnu motiváciu: Kapitán im za výhru sľubuje poriadne hody!

Prvé derby v novej sezóne bude mať pre hráčov špeciálny náboj, čo si uvedomuje aj kapitán Greššák. „Slovan je sám osebe značka, má osobitú históriu. Zápas je o niečom inom, aj keď nechcem podceňovať ostatné mužstvá. Bude to zaujímavé, no všetci veríme, že vyhráme,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

Skúsený stopér prezieravo podotkol, že najdôležitejšie sú aj tak body do tabuľky. „Počítajú sa len tri body, hecovať sa musíme na každé mužstvo rovnako.“ Spanilá jazda trnavských chlapcov v novej sezóne zatiaľ priniesla štyri výhry za sebou. Rodák z Oravy má pred dnešným zápasom pre spoluhráčov aj motiváciu navyše.

„Všetko bude. V našej tímovej kase mám ešte podlžnosti za Ružomberok, no finančne teraz pred Slovanom nič neplánujem. Skôr si niečo zahryzneme,“ naznačil Greššák. „V prípade výhry donesiem pečené kolienka a pizzu,“ prisľúbil. Nuž, spartakovci, slovo kapitána je vždy sväté.