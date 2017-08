Trnavský mladíček Vantruba pred prvým derby v kariére: V hľadisku bude mať netradičnú podporu

Máte už správnu futbalovú horúčku pred prvým derby novej sezóny? Sústredili ste sa viac než inokedy na mentálnu prípravu?

- Mentálneho kouča som nevyhľadal. Skôr mi pomohli spoluhráči či tréner a myslím si, že prípravu na zápas v tomto smere sme zvládli dobre.

Najviac ste študovali útočníka belasých Jakuba Mareša?

- Vie zakončiť prakticky z každej situácie. Má aj dobré hlavičky, teda komplexne je to kvalitný útočník. Pozerali sme si ho detailne na videu, no nebezpečný bude každý jeden hráč súpera.

Pýtali sme si rady aj od Adama Jakubecha?

- Posiela mi fotky z akadémie v Lille, sme spolu v kontakte. Výborná motivácia pre mňa do ďalšej roboty. Nejak sme si však špeciálne o tomto zápase nepísali.

Kto všetko vás príde povzbudiť priamo na štadión?

- Príde rodina, kamaráti, priateľka Simona či moje učiteľky zo strednej školy. Som rád, že pozvanie prijala pani riaditeľka z Obchodnej akadémie. Kiež by sme vyhrali, lebo výhru by som venoval všetkým a to nielen v hľadisku. Každý z nich má podiel na tom, že môžem chytať za Spartak.

Už sa vám častejšie stane, že vás v Trnave ľudia spoznávajú v meste?

- Mrzí ma, že ultras ohlásili bojkot a neprídu. Naši fanúšikovia sú fantastickí a trošička ma ľudia v meste zastavia, je to príjemné.

Očakáva sa návšteva okolo desaťtisíc fanúšikov, hrali ste už niekedy pred takým publikom?

- V Číne sme boli na jednom turnaji, keď som mal 18 rokov. Vtedy prišlo na finále asi 20-tisíc ľudí, no to sa nedá porovnať napríklad s našimi fanúšikmi Spartaka. Malo by prísť 10 tisíc ľudí, z nich budem možno tisícku poznať. Je to odlišný, no oveľa krajší pocit.

Kapitán Grešák vyrukoval pred zápasom so zaujímavou odmenou v prípade výhry. Máte aj vy niečo v pláne, ak Trnava vyhrá a vy vychytáte čisté konto?