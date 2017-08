VIDEO Slováci mali v Jasnej Everton v paži: Toto sa Bičanovi často nestáva!

Zverenci trénera Ronalda Koemana najprv zamierili po prílete na popradské letisko do Ružomberka. Po krátkej prehliadke štadióna či šatní ich autobus so špeciálnym doprovodom dostal na hotel Grand v Jasnej okolo 20.45. Na recepcii čakali asi traja vášniví zberači autogramov na Rooneyho a spol. až do noci, no bez výsledku. „Čo už, prídeme aj zajtra ráno. Snáď budú v lepšej nálade,“ prezradil nám jeden z nich v českom jazyku. Skúpi na slovo boli aj ľudia z hotela, na naše otázky len stručne odbili: "Nebudem poskytovať žiadne informácie, pekný večer."

Čítajte viac VIEME PRVÍ V tomto luxuse bude na Slovensku bývať slávny Everton s Rooneym

Menšia perlička sa udiala, keď "karamelky" šli na večeru, ktorú mali vo vyhradenej zóne a varil im osobný kuchár. V hoteli prebiehala večerná šou známeho moderátora Andreja Bičana. Populárny moderátor mal v plane osloviť hviezdneho futbalistu, len najprv pri ceste na večeru si jeho prítomnosť s desiatkou hotelových hosti nevšimol. Pri odchode bolo neskoro, lebo Rooney ako jediný hráč z celého tímu odchádzal v sprievode osobného bodyguarda. Prítomní ho aj tak odmenili potleskom.

Everton odohrá odvetný zápas 3.predkola Európskej ligy na pôde Ružomberka od 20.45 a ihneď potom letí vlastnou linkou domov. Špeciálnou požiadavkou klubu bolo, aby večera bola nachystaná priamo po zápase do šatne. Veríme, že im rozhodne nebude chutiť.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!