VIDEO Ronaldove El Clásico: Naskočil, rozhodol a nechal sa vylúčiť! Mal za toto dostať červenú?

Hráči Realu sa ujali vedenia v 50. min, keď centru Marcela pomohol do siete vlastným gólom Gerard Piqué. Z pokutového kopu vyrovnal v 77. min Lionel Messi, ale v záverečnej desaťminútovke Cristiano Ronaldo nádhernou strelou z 15 m do "šibenice" a Marco Asensio zariadili výhru Realu. Ronalda rozhodca vylúčil v 82. minúte po druhej žltej karte a v odvete sa bude musieť madridský tím zaobísť bez neho.

Ronalda potrestali hneď po prvom góle, keď si pri jeho oslave dal dole dres. Zákonite za to prišla žltá karta. Po druhom Ronaldovom prehrešku sa už pred jeho očami červenalo. Rozhodca posúdil jeho pád v šestnástke Barcelony ako simulovanie. Po tomto verdikte si do rozhodcu dokonca strčil, čo môže mať dohru v podobe ešte vyššieho trestu. Či to bol faul alebo nie, sa svet háda už niekoľko hodín.



