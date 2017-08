VIDEO Tréner Jarábek po prehre s Nitrou poriadne vypenil: Rozhodca mal inštrukcie!

Nikolič bol vylúčený po druhej žltej karte v 54. minúte, prvú dostal v 9. "Nechcem znižovať výkon Nitry, ale myslím si, že je ešte len 4. kolo a rozhodca keď takto odpíska zápas, tak je to naozaj smutné. Je to môj názor. Keď hráči prídu, plačú a hovoria, že Marhefka má inštrukcie, tak fakt neviem, o čo v našej lige ide. Hovorím to s plnou zodpovednosťou," povedal Jarábek po stretnutí pre televíziu 213.

Kouč konkrétne zhodnotil výkon arbitra Marhefku. "S takým výkonom si nezaslúži byť ligový rozhodca. Jednoznačný, zameraný výkon proti hosťujucému mužstvu."

Zlatomoravčania cítili ozajstnú krivdu. "Chlapci sa aj tak nadýchli, cítili však krivdu. Hovorím o princípe. Je 4. kolo a nemôže takto odviesť zápas ligový rozhodca," dodal Jarábek pre 213.