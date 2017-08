VIDEO V Trnave to po derby so Slovanom vrelo: Medzi oboma tábormi lietali nadávky

Slovanisti po prvom polčase viedli 2:0, po zmene strán ubrali nohu z plynu a dovolili domácej Trnavy vrátiť sa do zápasu kontaktným gólom. Po záverečnom hvizde a výsledku 1:2 z pohľadu Spartaka sa začalo diskutovať medzi hráčmi o rôznych situáciach na ihrisku.

Prvú dvojičku vytvorili v slovnej prestrelke, v ktorej zaznela spŕška vulgarizmov, hosťujúci Vukan Savičevič s trénerom brankárov Trnavy Pavlom Kameschom. Horúce hlavy oboch aktérov schladili domáci usporiadatelia a neskôr sa do výmeny názorov pridal strelec prvého gólu belasých Filip Hološko s generálnym manažérom Spartaka Pavlom Hoftychom.

„Nemáme žiadny problém, aspoň si to myslím. Vysvetľoval mi moment z druhého polčasu, kde som zahral rukou a podľa neho som mal dostať červenú kartu. Odvetil som mu, že mala to byť žltá. On bol v tom, že som už jednu mal a chcel červenú. Takže pohoda a dúfam, že to zobral aj on tak,“ prezradil Filip Hološko.

Viac sklamania prežíval domáci kapitán Lukáš Greššák, no nezabudol pripomenúť, že stále to bol iba trojbodový zápas ako každý iný v lige. „Stále máme 12 bodov po piatom kole, nemôžeme z toho robiť veľkú vedu.“