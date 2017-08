VIDEO Veľké gesto Mourinha: Čo spravil s medailou zo Superpohára, vás rozplače!

Real zvíťazil nad Manchestrom 2:1 a v macedónskej metropole oslavoval prvú trofej v novej sezóne. Okrem nových posíl na strane Červených diablov sa hovorilo aj o nezvyčajnom geste portugalského stratéga Joseho Mourinha. Po slávnostnej ceremónii a následnej ďakovačke s fanúšikmi sa rozhodol potešiť jedného z nich.

„Pozrite sa, vyhrám a náhodou stratím medailu. To by bola vec. Takto bude mať chlapec zážitok do konca života. Pre mňa nemajú medaile špeciálnu hodnotu, aj tak by skončila u mňa doma,“ prezradil rodák zo Setubalu na margo svojho činu, keď malému dieťaťu v bielej košeli Manchestru United venoval medailu z neúspešného Superpohára. „Neviem, fakt toho chlapca nepoznám. Verte mi, že nikdy na to nezabudne,“ doplnil.

42.ročník nedopadol pre Mourinha a spol. ideálne, no prezieravý kouč videl v hre svojho mužstve množstvo pozitív. „Som spokojný, v Premier League nemáme Real Madrid. Prehrávali sme o dva góly, zdvihli sa a a bojovali do konca. To je skvelý poznatok.“ Najbližší európsky Superpohár sa bude konať o rok v estónskom Talinne.