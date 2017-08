Bondra je nadšený z nového trénera reprezentácie: Slová plné chvály na adresu Ramsayho!

Hokejisti počas leta majú množstvo aktivít, kde sú na očiach verejnosti. Po skončení aktívnej kariéry má dostatok času na podporu podobných charitatívnych akcií aj Peter Bondra. „Je dobré sa stretnúť s úspešnými ľuďmi aj mimo športového sveta. K tomu má akcia charitatívny rozmer, preto je dôležité nezabudnúť pomáhať druhým,“ povedal priamo na piešťanských kurtoch majster sveta z roku 2002 a neskrýval svoj kladný vzťah k bielemu športu.

„Tenis som hrával aj trikrát týždenne, pre mňa bol v rámci letnej prípravy výborným doplnkovým športom.“ Veľkou vecou bolo pre Bondru nedávne stretnutie s velikánom slovenského tenisu. „Naposledy som mal veľkú česť si zahrať v Poprade s Dominom Hrbatým. Pre mňa ako amatéra to bola veľká vec. Asi môžete hádať, že som nezískal ani gem, no mal som z toho ozaj veľkú radosť.“

Cez víkend generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan oficiálne predstavil nového trénera reprezentácie. Podľa Bondru je Ramsay výborná voľba. „Myslím si, že pre slovenský hokej je to správna voľba, pretože náš hokej je tam, kde je. Pre mňa je to vynikajúci a pracovitý človek. Pevne verím, že sa budem opäť tešiť z hokeja.“

V rýchlosti si niekdajší skvelý útočník nevybavil posledné stretnutie s Ramsayom, no čoskoro sa s ním chystá určite stretnúť. „Osobne si ťažko spomeniem, bolo to počas nejakého zápasu v NHL. Budem sa ale opakovať, je to dobrý krok pre slovenský hokej.“