Česká legenda končí kariéru a šokuje: Kamaráti ma obrali o množstvo peňazí!

Od sezóny 1996/97 si za veľkou mlákou neobliekol iný dres ako ten New Jersey Devils. Diabli mu za to vyplatili 45 miliónov eur. Aj keď to nerád priznáva, ale o veľkú čiastku zarobených peňazí prišiel. A nebolo to len na daniach, ktoré mu zobrali takmer polovicu.

„S daňami som počítal. Niekoľkokrát sme mali smolu. Bohužiaľ nás vo väčšej časti kamaráti pripravili o veľa prostriedkov. Jeden vážny problém riešime dodnes. Niekedy to bola náhoda, smola a niekedy zámer,“ posťažoval sa pre magazín MF Dnes Eliáš.

Hokejisti majú málo času venovať sa aj svojim financiám. Radšej makajú na ľade a v posilňovni. „Potom sa na vás nalepia akože finanční poradcovia a kamaráti s výbornými investičnými zámermi. Vo váš prospech samozrejme. Jedného dňa sa potom človek zobudí a nemá nič. Takto pohorelo mnoho športovcov. Dokonca prišli o všetko. Ja som mal relatívne šťastie, ale aj tak sa vyskytli problémy.“

U rodáka z Třebiče však nehrozí, že sa po konci kariéry bude hlásiť na úrade práce. „Musel by som byť totálne nemohlo, aby som nenašetril toľko, aby som zabezpečil rodinu,“ uzatvoril túto tému miláčik New Jersey.

Eliáša pred definitívnom odchodom z USA čaká ešte jedna milá udalosť. Organizácia Devils vzdá poctu českému útočníkovi a 24. februára 2018 slávnostne vyradí a vyvesí pod strop svojej haly jeho číslo "26". Historický líder Devils v produktivite, počte strelených gólov i asistencií bude vôbec prvým útočníkom, ktorý sa u "diablov" dočká vyradenia svojho čísla. A to si teda za žiadne peniaze nekúpi.

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

Eliáša draftovali v roku 1994 v druhom kole z 51. pozície. V základnej časti NHL odohral 1240 stretnutí s bilanciou 408 gólov a 617 asistencii, v play-off pridal 162 štartov (45+80). Dvakrát sa tešil zo zisku Stanleyho pohára. Aktívnu hokejovú kariéru oficiálne ukončil v marci.