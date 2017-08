EXKLUZÍVNE Prvý rozhovor s Gáboríkom aj o svadbe: Musí doma umývať riad?

Ako vyzerá vaša momentálna príprava na nový ročník NHL?

Už makám naplno a robím na tréningoch to, čo mi dovolí koleno. Väčšinu som v posilňovni, no o pár dní odlietam do Los Angeles, kde bude príprava gradovať.

Kedy vykorčuľujete na ľad?

Ešte som nebol, ale pôjdem čoskoro. Vidím to však tak, že to bude v Los Angeles, kde sa mi ešte pozrú na koleno a potom sa odrazíme na ďalšiu fázu prípravy.

Akú sezónu očakávate?

V prvom rade chcem byť zdravotne v poriadku, takisto verím, že budem dobre pripravený a budem platným hráčom klubu.

Naša reprezentácia je stále bez hlavného trénera, no údajne by to mal byť niekto zo zámoria. Ste za taký variant?

Určite som za takú cestu. V takejto fáze, v akej sa nachádza slovenský hokej, by to bolo ideálne. Potrebovali by sme niekoho zo zámoria, kto by priniesol nejaký systém, ktorý by sa dodržiaval od začiatku sezóny do jej konca. Podľa mňa je preto až nevyhnuté, aby sme mali zahraničného trénera.

Prečo by to nemal byť kouč zo Slovenska?

Nevravím, že máme zlých trénerov, ale doteraz sa to príliš nevyplatilo, čiže sa neukázala táto skúsenosť ako príliš ideálna. Takže by sme mali ísť iným smerom.

Vo februári je olympiáda, no zrejme bez hráčov z NHL. Ste sklamaný?

Keďže už je vyžrebovaná celá sezóna NHL, je to podľa mňa už pasé. A samozrejme, olympiáda je olympiáda, kde by mali štartovať tí najlepší hráč. Jasné, že to zamrzí, no nič sa nedá robiť, nemáme to vo vlastných rukách.

Niektorí hráči sa vyjadrili, že do Južnej Kórei aj tak pôjdu…

Myslím si, že NHL je na to pripravená a ošetrí si to takými sankciami voči tým hráčom a aj klubu, že si to všetci rozmyslia.

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

Los Angeles má naplánovaný predsezónny kemp v Číne. Tešíte sa?

Bude to niečo nové a priznám sa, že som v tejto krajine ešte nebol a bude to zaujímavé.

Nedávno ste mali svadbu, prezradíte, či sa niečo vo vašom živote zmenilo?

Vôbec nič! Mali sme super zábavu, ktorú sme si všetci poriadne užili.

Takže nemusíte napríklad odvtedy doma umývať riady?

(smiech) To nie, všetko je po starom. Zábery zo svadby si môžete pozrieť vo fotogalérii.