FOTO Tatar si spestril prípravu na sezónu: Pri sexi priateľke funí ako parník

Útočník Detroitu Red Wings mal rušné leto, keď musel riešiť s „krídlami“ nový kontrakt, no nakoniec môže byť spokojný, pretože sa dohodol na 4-ročnej zmluve v hodnote 21,2 milióna dolárov. Tatar okrem toho absolvoval aj operáciu ramena, no štart novej sezóny by mal stihnúť.

Na tú už poctivo zarezáva, hráči čoskoro zamiera za more, kde na nich čakajú tréningové kempy a prípravné duely pred októbrovým štartom. Slovenský hokejista si pred náročným obdobím stihol ešte oddýchnuť so sexi priateľkou Luciou Slaninkovou.

S bývalou I. vicemiss z roku 2012 zamieril na obľúbený a vyhľadávaný grécky ostrov Santorini, kde si dvojica okrem relaxu vychutnáva aj krásne západy slnka či skvelé jedlo. Tatar sa však nemusí obávať, že by na krátkej dovolenke prišiel o kondičku, zabrať mu dávajú strmé stúpania do schodov, ktorými je ostrov povestný. „Dvakrát hore-dole a funím ako parník,“ vtipne poznamenal hokejista na Facebooku.