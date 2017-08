FOTO Z dcéry brankárskej legendy vyrástla kráska: Obdarená bakalárka Dominika

Mnohí fanúšikovia si ju pamätajú z televíznej šou SuperStar, no jej otca pozná celý svet. Reč je o hokejovej legende – brankárovi Dominikovi Haškovi. Jeho dcéra skúšala šťastie v súťaži, no pri umení zostala. A veru aj poriadne vyrástla do krásy.