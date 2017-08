Golonka svojou kritikou opäť zaťal do živého: Súčasným hviezdam naložil bez servítky!

Je držiteľom striebornej medaily zo ZOH 1968 v Grenobli, striebro má aj z MS 1965, 1966 a 1968. Na ZOH 1964 v Innsbrucku získal bronz a kov rovnakého lesku vybojoval aj na MS 1959, 1964 a 1969. Je členom Siene slávy IIHF i slovenského hokeja. Golonka má skúseností na rozdávanie.

Bol aj trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Kým mnohí tréneri i hráči sa o problémoch vnútri tímu vyjadrujú zdržanlivo a diplomaticky, Golonka v rozhovore pre TASR otvorene povedal, s čím ako kouč národného tímu bojoval.

"V zahraničí som mal ako tréner v tíme hokejistov šiestich národností, neexistovali medzi nimi žiadne rozbroje. V reprezentácii sa nevedeli dohodnúť Trenčania so slovanistami, slovanisti s Košičanmi a tak ďalej. Toto som nevedel pochopiť. A nikto o tom nechce dodnes hovoriť. Každý povie, že bola iná doba. Hlúposť. Dobu si len niekto vytvoril. Akurát sa všetko prikrášľuje. Tu ide len o neúctu k hokejistom, ktorí niečo dokázali,“ rozrozprával sa Golonka.

Hokejové zápasy si nenechá ujsť ani na dôchodku. "Hokej sledujem, aby som nestratil kontakt s modernou. Taký jednoduchý hokej, ako je dnes, už dlho nebude. A v tomto jednoduchom hokeji stále vynikajú jednotlivci. Len u nás sú stále prvoradé peniaze. Veď ako niekto nemôže prísť reprezentovať? To je najhoršia urážka,“ zamyslel sa bývalý útočník, ktorý už pred majstrovstvami sveta kritizoval ospravedlnenky slovenských hokejistov.

Teraz bola Žiletka opäť ostrá. „Na hokejistu roka príde iba Peter Budaj? Čo to má znamenať? Tu sa zabúda na veľmi veľa vecí. Veď to je urážka fanúšika, ktorý si kupuje ich dresy, ktorý mu fandí, ktorý dá posledné peniaze za lístok. Ale jeden povie, že má hento, druhý tamto, tretí je unavený a štvrtý pláva na Floride so žralokmi. Ako môže byť 22-ročný hráč unavený? Kanaďania sa bijú, aby mohli hrať v národnom mužstve. Ja sa pýtam, čo toto je?“ rozohnil sa Golonka a pokračoval.

„Ale každý je ticho. To je výsmech. Vrcholom je, že niektorí hráči, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského hokeja, majú problémy vo vlastnom okruhu ľudí a navzájom si škodia,“ uzavrel pre TASR.