Hokejový obranca Ján Brejčák sa vracia do reprezentácie: Pauzu trávil s malou dcérkou

Už v pondelok sa zíde v Žiline slovenská hokejová reprezentácia, ktorú čaká dvojzápas s Českom (23. 8 v Třinci, 24. 8. v Žiline). Pozvánku prijal aj obranca Ján Brejčák, ktorý uplynulú sezónu hral za švédske MoDo, no do Nemecka na svetový šampionát napokon necestoval.

„Aspoň som si to užil s rodinkou a dcérkou Paulínkou, ktorá má pol roka. No keď mi pred pár dňami zavolal Miro Šatan, že ma rád uvidí späť a či mám chuť reprezentovať, pritakal som. Myslím si, že reprezentovať by mal každý, kto dostane pozvánku. Nosiť dvojkríž na hrudi by mala byť česť pre každého. Nikdy neviete, kedy je posledná šanca,“ hovorí Brejčák.



Statný bek žije momentálne v Bratislave s priateľkou Julkou. Trénuje pod dohľadom kondičného trénera Borisa Žbirku, ktorý dával dohromady aj Šatana či Graňáka.

„Nové angažmán rieši môj agent, zatiaľ nemám nič konkrétne v rukách. Do repre sa teším. Som zvedavý na nového kouča Craiga Ramsayho. Potešila ma tá správa. Môže nám odovzdať skúsenosti, ktoré nazbieral. Ak budeme pristupovať ku všetkému s pokorou a vnímať, čo od nás chce, verím, že výsledok sa dostaví,“ uzavrel Brejčák.