Našli v Slovane po Brustovi nového miláčika fanúšikov? Brankár z NHL privádzal súpera do zúfalstva!

Český brankár strávil posledné štyri sezóny v zámorí, kde obliekal dres Nashvillu Predators. Väčšinu času však strávil na farme a dres „predátorov“ si obliekol v 31 stretnutiach. Najbližší ročník strávi v Bratislave, keď sa so Slovanom dohodol na ročnom kontrakte. Hneď v prvom zápase za slovenský klub potvrdil svoje kvality a do boja o post tímovej jednotky prehovoril jasnou rečou.

Hráči Komety vyslali na 26-ročného rodáka z Písku 37 striel a v mnohých prípadoch ich privádzal priam do zúfalstva. Mazanec zlikvidoval niekoľko samostatných únikov, pri tvrdých strelách ukázal efektnú prácu s lapačkou a divákov bavil aj suverénnou rozohrávkou. Pripomenul tak miláčika tribún Barryho Brusta, ktorého kroky po dvoch sezónach v Slovane zamierili do Švajčiarska.

Mazanec po zápase priblížil, prečo si vybral Slovan. „Bolo to narýchlo. Povedali, že sa mám rýchlo rozhodnúť, tak som sa rozhodol. Bratislava je krásne mesto, mám to blízko domov, keďže máme s priateľkou malú dcéru a rodina ju chce vidieť častejšie. Takto môžu za nami prísť a je to pohodlnejšie. Aj to bol jeden z faktorov, prečo som si vybral Slovan,“ priblížil český brankár.

Výkon Slovana mal od ideálu stále ďaleko, problémy zverencom Miloša Říhu robí najmä defenzíva. Mazanec však verí, že do začiatku ligy sa všetko zlepší. Práve vďaka jeho výbornému výkonu Slovan nakoniec zdolal Kometu Brno, bez neho by si takmer na sto percent pripísal ďalšiu prehru. Skvelé zákroky ocenili aj fanúšikovia na tribúnach.

„Hala je krásna a fanúšikovia sú skvelí. Bolo ich počuť po celý zápas a treba sa im za to poďakovať,“ pochválil domácich priaznivcov nový brankár. Tí počas zápasu niekoľkokrát aj skandovali jeho meno po vydarených zákrokoch. Bývalý brankár Nashvillu je zo zámoria zvyknutý na konkurenciu a vie, že ani tu nemá post jednotky istý. Pobije sa oň s krajanom Jakubom Štěpánkom a Jarom Janusom.

„Konkurencia je ako všade. Musím si svoju pozíciu vybojovať tým, že budem chytať dobre,“ prezradil v dobrej nálade a na záver dodal aj to, či je už pre neho kapitola v NHL uzavretá. „Nemyslím si. Stále som mladý a ak budem mať dobrú sezónu, možno ma ešte niekto zoberie naspäť.“

Spokojný s výkonom svojho krajana bol po stretnutí aj tréner Miloš Říha. „My sme s ním komunikovali už pred príchodom Štěpánka a čakali sme, ako vyrieši svoju situáciu v Amerike. Sme radi, pretože ste sami videli, akú má výkonnosť a že môže byť miláčikom publika po Brustovi. Klobúk dole pred tým, s akou suverenitou riešil situácie,“ pochválil Mazanca Říha. Slovan v stredu predstavil aj ďalšiu posilu, ofenzívu posilní Colby Genoway, ktorý posledné dve sezóny strávil v Medveščaku Záhreb.