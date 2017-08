HORÚCA NOVINKA Poznáme meno trénera hokejovej repre: Cígerov nástupca má skúsenosti z NHL!

Kanaďan Craig Ramsay sa stal novým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Generálny manažér Miroslav Šatan to oznámil počas stredajšieho slávnostného vyhlasovania ankety Hokejista roka 2017. "Dohodli sme sa v stredu. Mal som niekoľko telefonátov, ale teraz už môžem prezradiť, že máme nového trénera a bude ním Craig Ramsay," povedal Šatan.

Nový GM už dávnejšie oznámil, že chce na Slovensko dotiahnuť zahraničného odborníka. V hre bolo viacero mien, ale Šatan nechcel dopredu nič prezradiť. Trocha sa zdráhal aj na Hokejistovi roka, no nakoniec to z neho "vypadlo": "Výberový proces prebiehal niekoľko dní, týždňov, ale tak intenzívnejšie až v tomto. Som rád, že takýto odborník, ktorý pôsobil v NHL ako hráč a dlhé roky ako tréner v rôznych úlohách, príde k nám a pomôže nám prenastaviť alebo nasmerovať hokej nejakými novými odbornými vecami k novej epoche."

Ramsay by mal prísť na Slovensko na budúci týždeň, reprezentácia odštartuje novú sezónu už 23. a 24. augusta dvojzápasom s Českom v Třinci a Žiline. "Čas sa kráti, takže by mal doraziť na budúci týždeň. Keďže sa to iba teraz čerstvo upieklo, ešte musíme doladiť niektoré veci, ale realizačný tím budeme konzultovať a vyberať spoločne. Tak, aby to mohlo fungovať čo najlepšie," pokračoval Šatan.

Nový tréner bude mať dve úlohy. "Aby bol hlavný tréner reprezentácie, a aby bol akýsi mentor pre všetkých mládežníckych trénerov, ktorých sme teraz menovali. Verím, že si spoločným úsilím utvoria jednotný hrací systém a budú pracovať, aby hráči vyrastali v jednotnom systéme a postupne sa v jednotlivých ročníkoch zdokonaľovali," dodal Šatan.

Šesťdesiatšesťročný Ramsay hral v NHL v rokoch 1971 až 1985 za Buffalo Sabres. Odohral 1070 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 672 bodov (252+420), v 89 dueloch play off pridal 48 bodov (17+31). Potom sa vydal na trénerskú dráhu, pracoval vo viacerých kluboch zámorskej súťaže, naposledy ako konzultant v Montreale Canadiens. Ako hlavný kouč viedol Buffalo, Philadelphiu Flyers a naposledy Atlantu Thrashers. Ako asistent v Tampe Bay získal v roku 2004 Stanleyho Pohár. Raz si zahral v Zápase hviezd a v roku 1985 získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka.

Ramsay je deviaty tréner slovenskej reprezentácie v ére samostatnosti, tretí zo zahraničia a druhý z Kanady. Pred ním boli na poste dvakrát Július Šupler a Ján Filc, raz Jozef Golonka, Ján Šterbák, František Hossa, Kanaďan Glen Hanlon, Čech Vladimír Vůjtek a Zdeno Cíger. Zatiaľ najúspešnejší z nich bol Filc, ktorý na MS 2002 v Göteborgu získal s tímom zlaté medaily a na MS 2000 v Petrohrade strieborné.