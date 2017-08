Říha po zápase Slovana v Bystrici penil: Na Slovensku už hrať nebudeme!

Slovan proti vyhecovaným „baranom“ prehral 2:5 a opäť potvrdil, že najväčšie problémy mu počas celého leta robí deravá obrana. Majster slovenskej najvyššej súťaže nebral ohľad na to, že išlo o priateľský zápas a pred Slovanom sa chcel vytiahnuť, o čom konečné skóre jasne svedčí.

Duel okorenila aj bitka domáceho „zlého muža“ Martina Belluša s Radkom Smoleňákom a predviedli sa aj diváci, ktorí si na adresu Slovana neodpustili niekoľko hanlivých pokrikov. Na tie bol Slovan počas pôsobenia v slovenskej extralige zvyknutý, no Miloš Říha pre tieto pokriky v prípravnom stretnutí veľa pochopenia nenašiel.

„Diváci ma sklamali, pretože sme avizovali, že ako klub z KHL pred každou sezónou navštívime nejaké mesto na Slovensku. Ľudia by si to mali vážiť, ale ak to má vyzerať takto, v tom prípade navrhnem, aby sme nikde necestovali, pokiaľ budem na lavičke Slovana. Je to pre mňa sklamanie. Myslel som si, že to bude pre ľudí sviatok, ale patrí sa uznať aj kvalitu súpera,“ prezradil médiám po zápase český tréner Slovana.

Šéf extraligy Richard Lintner sa slovanistom na Facebooku ospravedlnil, no „belasých“ by mali viac trápiť problémy so zostavou a najmä defenzívou. Tie by mohol čiastočne vyriešiť opätovný príchod kanadského obrancu Cama Barkera, o ktorom sme vás informovali v sobotu ako prví práve my. Hráč s bohatými skúsenosťami z NHL sa po ročnom pôsobení v Baryse Astane vracia do Bratislavy.