Ruský milionár z NHL všetkých týmto krokom šokoval: Skončil kariéru a bude študovať!

Šikovné ručičky Alexandra Sjomina (33) v NHL boli dobre známe. Hviezda prvého formátu mala mať ešte pred sezónou 2015/2016 zmluvu na 6,8 miliónov eur, no Carolina ho vykúpila z kontraktu a putoval do Montrealu, odtiaľ do Magnitogorsku v KHL.