Takéto slová nikto nečakal: Spolujazdec Petra Sagana zvozil Jágra pod čiernu zem!

Jágr už v minulosti spolupracoval s Babišom, keď pred predošlými voľbami urobili reklamu na jeden z produktov Agrofertu, dnes už niekdajšej firmy Andreja Babiša (Agrofert patril do roku 2017 Babišovi, ten ho potom pre novelu zákona o konflikte záujmov previedol na dva zverenecké fondy – pozn. red.). Aj Bocianie hniezdo je produkt jedného z najbohatších Čechov so slovenskými koreňmi.

Policajti žiadajú o zbavenie poslaneckej imunity pre predsedu strany ANO, aby mohli voči Babišovi vzniesť obvinenie. Pri stavbe Bocianieho hniezda mal 62-ročný miliardár údajne získať dotáciu 2 milióny eur podvodom.

V dobe žiadosti farmu vlastnili Babišovi príbuzní a politik je podozrivý, že zatajil fakt, že je skutočným majiteľom, vďaka čomu získal dvojmiliónovú dotáciu. Tie boli určené len pre malé firmy v cestovnom ruchu. Keďže Babišov koncern Agrofert má ročne miliardové obraty, za normálnych okolností by takúto podmienku nesplnil a dotáciu by určite nedostal.

A práve preto sa Jágrova návšteva Bocianieho hniezda Leopoldovi Königovi nepozdávala. Návštevníci si tu môžu oddýchnuť a okrem relaxu sa dostanú aj do kontaktu so zvieratami. Hokejista so svojou priateľkou napríklad kŕmil lemury.

„Dnes bol božský Jarda Jágr na Čapím hnízdě, ako športovec ma ovplyvnil v mnohom, ako človek už toľko nie,“ napísal 29-ročný cyklista Bora-Hansgrohe. Svojím príspevkom vyvolal okamžite búrlivú diskusiu. Niektorí mu dali za pravdu, no našli sa aj diskutujúci, ktorí to kolegovi nášho Petra Sagana poriadne vytmavili.