Slovenský víťaz Stanley Cupu EXKLUZÍVNE o novom trénerovi: Toto Ramsay neznáša!

Kouč slovenského výberu pôsobil vtedy v Tampe ako asistent trénera. „Boli to krásne časy, rád na to spomínam. Craig Ramsay bol úplný opak ohnivého Tortorellu. Bol starší a už vtedy mimoriadne skúsený, v organizácii mal prirodzený rešpekt. Bol to pokojný typ, flegmatik, skvelý psychológ, ktorý dokázal veci pomenovať presne a zrozumiteľne, pričom nemusel hovoriť veľa. Nezameniteľným spôsobom dokázal komunikovať v kabíne a stmeľovať kolektív.“

Cibák ako produkt slávneho draftového ročníka 1998 (Lecavalier, Brad Richards, Afanasenkov a Cibák - pozn.) svojím nenapodobiteľným štýlom priniesol do tohto tímu nielen obrovskú energiu v tzv. checking line, ale veľkej pozornosti sa tešil aj v majstrovskej kabíne. Bol obľúbencom nielen kapitána tímu Vincenta Lecavaliera, ale aj kontroverzného trénera Tortorellu.

„Torc, ako sme ho volali v kabíne, získal v osobe Craiga Ramsayho skúseného kolegu – mentora, ktorý mu odovzdával cenné skúsenosti. Bol špecialistom na presilovky aj oslabenia, pričom na tréningoch dokázal s hráčmi pracovať pri ladení aj úplných detailov, ako je postavenie alebo držanie hokejky v danej situácii.“ Craig Ramsay však zďaleka nepredstavuje klasický typ kanadského trénera uprednostňujúceho zámorský hokejový štýl.

Presne to definoval Martin Cibák. „Je to stratég, výborný taktik, ktorý má rád kreatívnych hráčov, ktorým necháva dostatočný priestor na ľade. Je to však aj kouč, ktorý dokáže presne určiť, čo treba robiť a ako.“ V tejto súvislosti Cibák odhalil aj jednu zaujímavosť týkajúcu sa nového trénera Slovenska. „Jeho obľúbenou frázou bola veta: ,To safe is dead.‘ Neznášal, ak hokejista hral na istotu, pričom vedel, že má na viac,“ prezradil.

Prináša kvalitu mladým trénerom

Miroslav Šatan sa pri predstavovaní trénera Ramsayho netajil, že dôležitou súčasťou jeho rozhodovania o novom trénerovi reprezentačného výberu je jeho budúca práca s mladšími trénermi a jeho pôsobenie v pozícii mentora pre mladú začínajúcu generáciu trénerov na Slovensku.

S týmto názorom plne súhlasí aj Martin Cibák. „Craig je kvalitný tréner - mentor pre mladých asistentov, ktorí pri ňom môžu získať také skúsenosti, aké už nezískajú možno do konca svojej kariéry. Myslím si, že v tejto fáze vývoja je to pre slovenský hokej výborná voľba,“ vravel Martin Cibák.