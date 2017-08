VIEME PRVÍ: K belasým mieri posila ako hrom! Ktorá hviezda oblečie dres Slovana?

Len pred malou chvíľou pristál na viedenskom letisku skúsený obranca, ktorý sa má ešte pred štartom nového ročníka prestížnej KHL pripojiť k družine Miloša Říhu.

Kanadský hviezdny bek už v Slovane pôsobil, presnejšie v sezónach 2014/2015 a 2015/2016, v ktorých bol lídrom belasých. Hlavne predvlani, keď nazbieral 40 bodov, stal sa najproduktívnejším obrancom KHL a pomohol Slovan dotiahnuť do play-off.

Po tejto vydarenej sezóne, v ktorej patril medzi elitu celej súťaže a zahral si aj v Zápase hviezd, zamieril do kazašskej Astany. Teda práve do klubu, odkiaľ do Bratislavy aj pred tromi rokmi prišiel. Aktuálne je všetko na najlepšej ceste k tomu, aby Barker obliekol dres slovenského účastníka KHL opäť.

Vedenie bratislavského klubu sa k novej posile nechcelo vyjadriť, no fotografia z viedenského letiska hovorí jasnou rečou: Cam mieri do Bratislavy! Keďže český kouč belasých Miloš Říha po prehre v Banskej Bystrici nebol príliš spokojný s terajším kádrom, príchod obrancu, ktorý nastúpil v zámorskej NHL na 327 duelov, iste privíta. Skúsený obranca obliekal dresy Chicaga, Minnesoty, Edmontonu a Vancouveru.