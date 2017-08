Čírliderky anglického klubu dostali padáka: Chceli baliť slávnych hráčov!

Ide o tím Billericay Town, ktorý má veľké ambície, keďže sa ho chopil spomínaný moderátor aj so svojimi miliónmi. A to, že to myslí vážne, dokazujú jeho nákupy, keď do klubu dotiahol známych hráčov. Ide o bývalé hviezdy anglickej Premier League, ako sú Jermaine Pennant, Jamie O'Hara a Paul Konchesky.

Majiteľ sa však preslávil aj ďalším krokom, ktorým dal jasne najavo, že sa v jeho klube makať naplno. Dal kopačky sexi čírliderkám, ktoré si najal, aby spestril futbalové zápasy Billericay. „Museli sme ich poslať preč, pretože niektorí hráči boli príliš rozptýlení a niektoré dievčatá sa im aj sami ponúkali, keď im posielali telefónne čísla,“ napísal Mark Wright na sociálnej sieti.

Sexi krásky tak dostali futbalovým žargónom červenú kartu. Prevalilo sa to po tom, čo sa jedno z dievčat stretlo s futbalistom, čo sa nepáčilo majiteľovi provinčného klubu, ktorý sa pomaly dostáva do pozornosti.