Cyklistický majster Slovenska takmer ukončil kariéru: Nevzdal sa a ide príkladom!

Marekove zdravotné problémy začali už počas minulej sezóny. Neutíchajúce bolesti chrbta boli podľa neho neznesiteľné. Jazdec tímu Amplatz BMC vie, čo podcenil najviac. „Problémy prišli po majstrovstvách Slovenska v časovke v minuloročnej sezóne. Časovka sa ide na špeciálnom časovkárskom bicykli, na takzvanom „time trial bike“, na ktorom je pozícia veľmi nekomfortná. Ide o dosiahnutie čo najlepšej aerodynamiky. Nepripravoval som sa však na ňu nejako špeciálne, čo sa neskôr aj odzrkadlilo. S bolesťami krížov som pretekal aj počas Majstrovstiev Európy, kde sme makali na Petra Sagana, ktorý ich vyhral,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Čánecký.

Sezónu 2016 dokončil so sebazaprením. Pochopil, že so sebou musí niečo robiť, lebo to tak ďalej nepôjde. Rozhodol sa, že vyhľadá odborníkov a zmení prípravu. „Po neutíchajúcich bolestiach, ktoré trvali mesiace som začal konať. Absolvoval som RTG u doktora Cabana v BB. Ďalej po vzájomnej komunikácii s ním som začal so spinálnymi cvikmi s fyzioterapeutmi Marekom Vrbom a Radomírom Jamborom. Začal som tiež pravidelne chodiť na špeciálne pásy k Michaele Kučerovej, tiež fyzioterapeutke. Po ustupujúcej bolesti som podstúpil tréningovú a zároveň zimnú prípravu u Sebastiana Čaneckého, pod velením Romana Švantnera,“ pokračoval 29-ročný cyklista.

Najväčší problém bol podľa osloveného kondičného trénera v tom, že Marek dlhodobo nesprávne cvičil, respektíve nesprávne precvičoval rôzne partie tela. Zaujímalo nás, ako to hodnotí odborník. „V prvej fáze zimnej prípravy sme sa venovali zlepšeniu nesprávnych pohybových vzorov a svalovej nerovnováhy, ktorú sme u Mareka vyhodnotili na základe pohybovej diagnostiky. Následne sme prešli na cvičenia v základných pohybových vzoroch. Venovali sme sa tiež rozvoju sily v individualizovanom nastavení, vychádzajúceho z danej športovej špecializácie,“ vysvetlil kondičný tréner Sebastián Čánecký.

Čánecký, ktorý je dvojnásobný majster Slovenska v časovke z rokov 2017 a 2016 týmto apeluje na mladých športovcov, ktorí by podľa neho nemali zanedbávať prípravu. Mali by sa tiež venovať strečingu pred a po záťaži, aby nedošlo k skracovaniu šliach. Podotýka tiež, že pri dnešnej dobe plnej možností to majú dnešní nádejní športovci oveľa ľahšie ako kedysi. „Z môjho pohľadu považujem pre cyklistov za nevyhnutné zaradiť tento typ tréningu a diagnostiky do tréningového programu. Tak ako tento prístup pomohol mne, výrazne znížil, či odstránil bolesti v chrbtovej oblasti, tak môže pomôcť každému profesionálnemu cyklistovi. Len táto zmena v tréningovom programe môže rozhodovať o víťazovi, či porazenom, tak aj o dĺžke individuálnej kariéry,“ dodáva na záver rodák z Banskej Bystrice.