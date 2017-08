FOTO Najsexi šport má sviatok za hranicami Slovenska: Zadočky volejbalistiek vás dostanú do varu!

Plážové volejbalistky z celého sveta súperili v meste valčíkov, kam pricestovali najlepšie volejbalistky na zemeguli. Len taká Brazília mala napríklad päť párov, ktoré bojovali o titul. Vo viedenskej Red Bull Beach Arene sa napriek horúčavám tiesnilo vyše 10-tisíc divákov. Súťažilo 96 tímov, ktoré reprezentovali 40 krajín.

Plážový volejbal ponúka skutočne príťažlivé zábery – super postavičky a sexi zadočky. Jednoducho to, čo fanúšikov okrem volejbalu najviac priťahuje. A keď sa dobre pozriete, sú to naozaj unikátne kusy... A ak by sa chceli aj dámy pokochať vypracovanými telami mužov, ešte majú šancu, mužská časť ešte stále pokračuje.

Všetky fotografie nájdete v galérii!