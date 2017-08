FOTO To nemôžu myslieť vážne: McGregovori v Írsku odhalili sochu, no všetkým je na smiech

Zväčnenie slávnych osobností sa stalo hitom posledných rokov, no na slávne múzeum Madam Tussaud sa to občas nechytá. To je aj príklad sochy rodáka z Dublinu Conora McGregora, ktorého podobizeň odhalili v rodnom Írsku.

"To nie je Conor, ani náhodou!" písali fanúšikovia na sociálne siete po zverejnení fotiek populárneho bojovníka. Írske múzeum sa však bráni a svoj výtvor nepovažuje za brak. "Každý návštevník bol ohromený z toho, ako sa nám socha podarila," vyhlásil generálny riaditeľ múzea Ed Coleman.

"Každého sme sa opýtali, či vie, kto je tento pán. A ľudia hneď odpovedali, je to bojovník!" dodal šéf írskeho múzea, do ktorého pozvali aj otca Conora. Tony McGregor mal figurínu svojho syna tiež odfotografovať a poslať ju priamo bojovníkovi MMA.

Nie je známe, čo na ňu povedal samotný Conor, ktorého čaká prestížny zápas s Floydom Mayweatherom, no radšej sa asi nechcel rozptyľovať. "Nie sme ako v Madam Tussaud, kde majú veľa sochárov, my máme len jedného. A aj tak, keby ste postavili vedľa figuríny samotného Conora, vždy sa nájde niekto, kto to bude kritizovať," uzavrel Ed Coleman na obranu múzea v Dubline.

