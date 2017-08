Jamajský blesk Usain Bolt sa rozlúčil s kariérou: Ženy, žúry aj svetové rekordy

Keď Usain Bolt dokončil čestné kolo na londýnskej dráhe, takmer sa rozplakal. „Mal som k tomu blízko, no napokon som sa udržal. Dal som zbohom nielen fanúšikom, ale aj všetkým mojim súťažným disciplínam,“ priblížil a vylúčil možný návrat. „Videl som veľa ľudí, ktorí sa po rozlúčke vrátili, aby napokon len všetko zhoršili a zahanbili sa. Nebudem ako oni,“ zdôraznil.

So svetovou atletikou sa tak na MS v britskej metropole rozlúčil bronzovou medailou na 100 metrov a nedokončenou štafetou na 4 x 100 metrov, pri ktorej si zranil zadný stehenný sval. „Nemyslím si, že jeden nevydarený šampionát zmení všetko, čo som dosiahol. Po prehre na stovke mi ktosi povedal: ‚Nič si z toho nerob, aj Muhammad Ali prehral svoj posledný zápas‘,“ naznačil prirovnanie k boxerskej legende.

Spasiteľ atletiky

Nie je vôbec prehnané, veď pre atletiku bol dlhé roky záchrancom, ku ktorému sa upierali zraky miliónov fanúšikov v časoch dopingových či korupčných škandálov. Veď ako nahradíte šoumena, ktorý vytvorí na stovke nový svetový rekord s rozviazanou šnúrkou? To predviedol na olympiáde v Pekingu.

Na otázku, ako sa pripravoval, so širokým úsmevom odvetil, že si dal kuracie nugetky v rýchlom občerstvení. Odvtedy bol na každom podujatí hlavnou atrakciou, a to už od predstavovania atlétov. Kým súperi sa od nervozity ani len nepozreli do kamery, on strúhal grimasy a rozdával úsmevy, aby napokon – vyhral. Znova a znova.

S tretrami naopak

Taký pohoďák nebol vždy. Na MS juniorov 2002 bol Usain na domácej pôde v Kingstone taký nervózny, že si pred finále na 200 m obul tretry naopak. Napriek tomu zvíťazil a v 15 rokoch sa stal vôbec najmladším zlatým medailistom na juniorskom šampionáte. Zároveň si po tejto skúsenosti vsugeroval jednu vec: „Už nikdy ma predštartová nervozita nesmie takto ovplyvniť!“

V hlavnom meste Jamajky ho už od juniorských čias dobre poznali nielen na atletickej dráhe, ale aj v tamojších nočných kluboch. Bolt takmer prehajdákal obrovský talent, no vďaka trénerovi trénerovi Glenovi Millsovi sa jeho prístup k tréningom výrazne zlepšil.

Odpustená nevera

Oslavoval až po víťazstvách, ale o to intenzívnejšie. Napríklad po troch zlatých medailách na OH v Riu 2016. Z jednej z diskoték si vraj priviedol dievča priamo do olympijskej dediny. „Čakala som, že to bude rýchle, no v skutočnosti to bol asi najdlhší sex, aký som zažila. Trvalo to zhruba 40 minút. Potom si na chvíľu oddýchol a dali sme si druhé kolo,“ opísala Jady Duarteová v rozhovore pre Daily Mail noc so šampiónom. Na sociálne siete pridala aj fotku ako dôkaz.

Než sa šprintér vrátil na Jamajku za priateľkou Kasi Bennettovou, zamieril do Londýna, aby pokračoval v oslavnom maratóne. Tam ho nafotili, ako k nemu do taxíka nasadá hneď niekoľko slečien, s ktorými zamieril do hotela. Dobrý chlapec nebol ani vo februári tohto roka, keď si užíval „hriešny tanec“ na karnevale v Trinidade a Tobagu. „Keď niekam prídem, ženy sa na mňa doslova vrhajú. Je ťažké povedať nie,“ priznal raz. Priateľka sa s ním napriek všetkému nerozišla. Zrejme si osvojila vetu českého sexuológa Miroslava Plzáka: „Doma ti odpustia všetko. Napokon, čo iné im ostáva.“

Randil aj so Slovenkou

Boltove srdce si získala aj módna návrhárka Ľubica Kučerová, ktorá vystupovala tiež pod menom Lubica Slovak. V Kingstone vlastnila butik s plavkami. Zoznámil ich spoločný kamarát a po tom, čo s ním spravila rozhovor, sa začala ich romanca.

Jamajčania tomu neboli príliš naklonení a Usaina kritizovali, že si miesto domáceho dievčaťa vybral belošku zo zahraničia. Kučerová emigrovala zo Slovenska, keď mala 14 rokov, v Kanade študovala módne návrhárstvo. Na Jamajku sa presťahovala v roku 2000. S Boltom sa rozišli pred olympiádou v Londýne 2012.