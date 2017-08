Matej Tóth si vypočul ortieľ o dopingu: Tento boj už nie je o športe!

„Na základe predložených dokumentov a vyjadrení Mateja Tótha a jeho právnych zástupcov konštatuje disciplinárna komisia, že sa jednoznačne nepreukázalo užitie zakázaných látok alebo metód,“ uviedol predseda diciplinárky Ivan Čillík. V praxi to teda znamená, že chodec v úvodnom kole uspel.

Chodec Tóth v súkromnej spovedi pár hodín pred vypočúvaním: Už mi ide aj o život!

„Vnímam to ako prvé víťazstvo, hoci viem, že nie je konečné. Som šťastný, že uznali naše argumenty,“ vyjadril sa športovec. Dicsiplinárna komisia zväzu dá teraz tieto dôkazy posúdiť nezávislým odborníkom. „Oslovíme predovšetkým expertov zo zahraničia, aby sme zabezpečili čo najväčšiu objektivitu a ich stanovisko nemohol nikto spochybniť,“ dodal k veci predseda disciplinárky Čillík. Na preštudovanie Tóthových dôkazov nemajú stanovený časový limit. Druhé pojednávanie, na ktorom by mal padnúť konečný verdikt, preto môže byť o niekoľko týždňov, ale aj o pár mesiacov.

Ďalšie kroky procesu budú vyzerať nasledovne: Rozhodnutie slovenskej disciplinárky preverí Athletic Integrity Unit – nová organizácia pod hlavičkou Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá má na starosti podobné prípady. S výsledkom našej dicsiplinárky sa môže stotožniť a prípad sa uzavrie. Ak súhlasiť nebude, o všetkom rozhodne Športový arbitrážny súd v Lausanne.

Keďže vyšetrovanie pokračuje, žiadna zo strán sa nemôže vyjadrovať k detailom prípadu. Na otázku, prečo disciplinárka nevedela rozhodnúť o vine či nevine hneď, sa jej predseda preriekol, že „nie sme odborníci na hematológiu.“ S najväčšou pravdepodobnosťou mal teda Tóth odchýlku v krvnom module biologického pasu.

Dva druhy biopasov Biologický pas funguje od roku 2009 a rozlišujeme dva moduly. Jeden je steroidný, druhý hematologický. Pri steroidnom sa odoberá moč a sledujú sa parametre v tele športovca, ktorých hladina môže byť ovplyvnená prítomnosťou zakázaných látok so steroidným účinkom. V krvnom module sa skúmajú parametre krvi - napríklad hladina červených krviniek, množstvo nedozretých červených krviniek, objem krvi, krvnej plazmy a ich rôzne pomery. Na základe dlhodobého odberu vzoriek a ich následného pozorovania sa športovcovi nas tavia horné aj spodné hranice, ktoré má každý športovec individuálne. Ak dôjde k odchýleniu od týchto hraníc, vzorka je označená za podozrivú a postúpi sa na kontrolu odborníkom.

Olympijský víťaz z Ria verí, že to najťažšie už má sa sebou. „Dať dokopy všetky argumenty ma stálo množstvo síl. O psychickej stránke, ktorá to sprevádzala, ani nehovoriac,“ povzdychol si. „Vždy som sa snažil vystupovať čestne a hrať fér. Zrazu ma na základe nejakých odchýlok obvinili z toho, proti čomu som celý život bojoval. Útočí to na princípy výchovy mojich rodičov. Tento boj už zďaleka nie je len o športe,“ skonštatoval Tóth.

Nezanevrel po tom všetkom na atletiku? „Ešte pred pár týždňami by som povedal, že končím,“ priznal. „Hlava však trochu vychladla a definitívne sa rozhodnem neskôr. Sledoval som nedávne majstrovstvá sveta v Londýne a atletiku stále považujem za nádherný šport. Verím, že ešte prinesiem radosť nielen sebe, ale aj celému Slovensku,“ uzavrel optimisticky.