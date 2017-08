Šokujúca správa zasiahla boxerský svet: Vladimir Kličko dobojoval!

"Ako profesionálny boxer i amatér som dosiahol všetko, čo sa dalo. Teraz môžem spokojne ukončiť kariéru, ktorú sprevádzalo mnoho napínavých momentov a smelo odštartovať novú kapitolu svojho života. Nikdy by som si nepomyslel, že moja športová kariéra potrvá tak dlho. Zo srdca ďakujem všetkým ľudom, ktorí mi pomáhali, predovšetkým mojej rodine, môjmu tímu a všetkým fanúšikov," uviedol Kličko prostredníctvom svojho manažmentu v Hamburgu. Ako bude tráviť čas s rodinou, si pozrite vo fotogalérii.

Vladimir Kličko pred prehrou s Britom Tysonom Furym v novembri 2015 kraľoval c ťažkej váhe takmer 11 rokov a bol držiteľom majstrovských opaskov vo všetkých boxerských organizáciách IBF, WBA, WBO a IBO. Mladší brat Vitalija Klička žal úspechy už ako amatér, na OH 1996 v Atlante získal zlatú medailu v najťažšej kategórii do 91 kg.

