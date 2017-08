Trump schytáva facky z každej strany: Do amerického prezidenta sa obuli hviezdy NBA

Tím okolo Stephena Curryho a Kevina Duranta ovládol tento ročník NBA a s prehľadom získal titul. Klub z Kalifornie však stále nedostal pozvánku do Bieleho domu, no ak ju aj obdrží, už teraz je jasné, že na stretnutí s Donaldom Trumpom by chýbali niektoré hviezdne mená.

„Nerešpektujem osobu, ktorá momentálna zastáva tento úrad a je prezidentom,“ vyhlásil priamo Kevin Durant, ktorý dal jasne najavo, že Trumpa v hlavnom meste USA nenavštívi. Slávny basketbalista je presvedčený, že so svojím názorom nie je sám a zdieľajú ho viacerí spoluhráči. „Ak ich poznám dobre, tak som presvedčený, že budú súhlasiť.“

Rozohrávač Stephen Curry, ktorý mal na triumfe Golden State leví podiel, Trumpa takisto nešetril. Nepriamo ho označil za hlupáka a ešte pred minuloročnými voľbami dal jasne najavo svoju podporu vtedajšej Trumpovej súperke Hillary Clintonovej. Po odchode Baracka Obamu z postu prezidenta sa voči Trumpovi neustále dvíha vlna nevôle a kritizuje ho čoraz viac športovcov.

Keď sa rozhodol, že USA odstúpia od parížskej klimatickej dohody, jeho rozhodnutie ostro odsúdila lyžiarka Lindsey Vonnová či jeden z najlepších hokejistov súčasnosti, kapitán Chicaga Jonathan Toews. Ten ako trojnásobný víťaz Stanley Cupu zavítal do Bieleho domu hneď trikrát, no až teraz vôbec po prvýkrát v histórii hrozí, že by niektoré mužstvo z najpopulárnejších amerických športov odmietlo pozvánku prezidenta.

Trumpa kritizujú najmä za to, akým spôsobom (ne)odsúdil pravicových extrémistov a neonacistov, ktorí stáli za minulotýždňovými násilnosťami v meste Charlottesville. Práve samotného prezidenta označujú za hlavného vinníka, ktorý vyvoláva rasové problémy svojimi vyhláseniami. „Nenávisť existovala v Amerike stále, ale až Donald Trump ju znova spravil modernou,“ napísal len pred pár dňami na Twitteri ďalší hviezdny basketbalista LeBron James.