Veľkohubý Mayweather vysvetľuje biznis so striptérkami: Vagíny nikdy nevyjdú z módy!

A kde inde by to mohlo byť, ak nie v Las Vegas? Už niekoľko týždňov robí na svojich sociálnych sieťach promo podniku Girl Collection. Mnohí nie sú prekvapení jeho novým biznisom, iní neveriacky krútia hlavou. „Rozhodol som sa takto podnikať, pretože prsia vagíny, hudba a alkohol nikdy nevyjdú z módy,“ obhajuje svoj biznis pästiar s prezývkou „Money“. V jeho klube nájdete všetko spomínané.

Mayweather však bude musieť na chvíľu zabudnúť na svoj biznis, pretože už 27. augusta ho čaká súboj so zápasníkom MMA Connorom McGregorom. Bez ohľadu na výsledok nikto nepochybuje, kde obaj borci po zápase skončia. Floyd už stihol pozvať Brita do svojho kúska raja. Tam možno Američan doženie to, čo všetkým prizvukuje: „Pred zápasom s McGregorom nebudem mať sex.“

