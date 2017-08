VIDEO Sagan po etape znova perlil: Touto vetou poslal všetkých kolien!

Lídrovi tímu Bora-Hansgrohe tesne ušlo jubilejné sté víťazstvo v profesionálnej kariére i dres pre priebežného lídra pretekov. Zdolal ho jedine domáci Holanďan Lars Boom. Práve ten sa po problémoch Švajčiara Stefana Künga posunul tiež na čelo celkovej klasifikácie.

Čítajte viac VIDEO Ďalší skvelý výkon Petra Sagana: V špurte hlavnej skupiny nedal nikomu šancu

Do posledného okruhu 167,3-kilometrovej etapy v okolí holandského mesta Sittard-Geleen vstúpil sedemčlenný únik s vyše minútovým náskokom. Saganovi pomáhal kolega z tímu Bora-Hansgroge Marcus Burghardt.

Slovák v modrom drese vedúceho muža bodovacej súťaže zvýšil tempo prvým náznakom útoku 10,5 kilometra pred finišom. Snažil sa roztrhnúť skupinu, v ktorej bol napríklad víťaz tohtoročného Gira Tom Dumoulin, ale nie Küng. Bojovalo sa teda aj o celkové poradie.

Dvojnásobný majster sveta nemal s kým spolupracovať, preto opäť nastúpil šesť kilometrov pred páskou. Potom atakoval Sep Vanmarcke, Sagan ho musel stiahnuť sám. To využil Boom, ktorý sa umne odpútal a dotiahol etapu do zdarného konca. Sagan prekonal v špurte o druhú pozíciu Grega Van Avermaeta.

V závere som sa ocitol vo vedúcej skupine, kde sa nachádzali všetci najlepší jazdci. „Nespolupracovali sme však dostatočne a Boom nám unikol. Utvoril si náskok a dotiahol to až do konca. Mne sa podarilo získať 6 sekúnd za druhé miesto v šprinte. Som spokojný s dnešným výsledkom. Včera som strácal na lídra 5 sekúnd, dnes to sú len 2 sekundy, takže je to dobré. Pred nami sú ešte dve etapy," povedal Sagan po etape.

„Je to cyklistika, stále som vpredu, som mladý a krásny, takže je to okej,“ uzavrel s nadhľadom a svojským humorom.