VIDEO Sagana zničili poľské kopce: Ledva krútil pedálmi a pomáhali mu aj súperi!

Tourminátor vyrážal do šiestej etapy Okolo Poľska v žltom drese pre vedúceho pretekára. Trať z Wieliczky známej soľnou baňou končila hornatým záverom v Zakopanom. Rodák zo Žiliny ako by už pred pretekmi tušil, že úzke cestičky poľských Tatier budú nad jeho sily. „Čakajú nás teraz najťažšie etapy pretekov. Uvidíme, ako to dopadne, ale určite to vyzerá lepšie pre Majku ako pre mňa,“ prorokoval už po dojazde piatej etapy v Rzeszowe.

A tak sa aj stalo. V piatich náročných stúpaniach sa dvojnásobný majster sveta trápil. Prvé z nich prekonal i keď na chvoste pelotónu. Najväčšia kríza prišli približne 20 kilometrov pred cieľom, keď ledva krútil pedálmi a takmer zosadol z bicykla. Vyzeralo to s ním tak zle, že českí komentátori si po finiši prvých pretekárov mysleli, že Sagan odstúpil. Našťastie stratil len žltý dres.

Nakoniec došiel do cieľa so stratou 15:50 na víťaza Jacka Haiga. Bolo to aj vďaka výdatnej pomoci svojho i súperovho tímu, keď mu plechovku s kolou dokonca podali aj z konkurenčnej stajne SKY. „Bola to veľmi náročná etapa, jedna z tých, ktoré úplne nesedia jazdcovi ako ja,“ priznal na Facebooku Sagan.

Bora-hansgrohe však nemusí smútiť. Vrchársky špecialista Rafal Majka sa kopcov nezľakol a ukázal, že doma chce uspieť. „Rafa išiel naplno a vydal zo seba maximum. Je druhý v celkovom poradí so stratou 6 sekúnd na lídra. Zajtra musíme zajazdiť najlepšie ako sa bude dať, aby sme pomohli Rafovi vyhrať Okolo Poľska,“ vyzval Sagan.

Poľskú tour tak čaká v piatok napínavý finiš. V 132 kilometrovej kráľovskej etape, ktorá končí aj začína v Bukovine Tatranskej, čaká na jazdcov až osem náročných stúpaní a kandidátov na triumf v 74. ročníku Tour de Pologne je ešte viac. Sagan vyštartuje do etapy v bielom drese pre vedúceho muža bodovacej súťaže.