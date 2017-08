VIDEO Šokujúca rozlúčka Bolta s kariérou: Na poslednej stovke nemal šancu!

Hlavný favorit Bolt doplatil na nie najlepší štart, horšiu štartovú reakciu (0,183 sekundy) mal len posledný v cieli Číňan Ping-tchien Su. Pre šprintérsku legendu znamenali MS ukončenie víťaznej šnúry 43 behov, ktorú ťahal od 6. 6. 2013. Už v semifinále prehral s Colemanom o stotinku (9,97- 9,98) a potom aj vo finále s oboma Američanmi.

Gatlin získal zlato na stovke na MS po 12 rokoch, triumfoval už v roku 2005 v Helsinkách. Odvtedy si nielen odpykal štvorročný trest za doping, ale bol aj štyrikrát druhý za Boltom na vrcholných podujatiach - na 100 m na MS 2013, MS 2015 aj OH 2016, na 200 m na MS 2015. V Londýne sa stal najstarším víťazom behu na 100 m v histórii MS.

"Blesk" Bolt si vo finále vyrovnal sezónne maximum z Diamantovej ligy v Monte Carle 9,95. Nepodarilo sa mu získať štvrtý titul majstra sveta na 100 m, ostáva na troch ako Američania Carl Lewis a Maurice Greene. Bolt má z MS bilanciu 11 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzová medaila. Tridsaťjedenročný najrýchlejší muž planéty sa predstaví ešte v štafete na 4 x 100 m.

„V rozbehoch a semifinále som vyladil formu a ostal som v hre až do samého záveru. Urobil som, čo som mal. Tí, čo ma majú radi, mi držali palce v Londýne i doma v USA. Premýšľal som chvíľu, čo by som robil, ak by som vyhral, ale tieto myšlienky som rýchlo zahnal. V minulosti som zažil veľa víťazstiev aj prehier, ale toto víťazstvo bolo výnimočné, lebo sa zrodilo v Boltových posledných pretekoch. Na dráhe sme rivali, ale na rozcvičovacom štadióne pred finále sme veľa žartovali. Prvá vec, čo Usain po finále urobil bola, že mi zagratuloval a povedal, že si nezaslúžim piskot divákov. On je naozaj veľká inšpirácia pre mnohých," uviedol Justin Gatlin.

Výsledky:

100 m: 1. Gatlin 9,92, 2. Coleman (obaja USA) 9,94, 3. Bolt 9,95, 4. Y. Blake (obaja Jam.) 9,99, 5. Simbine (JAR) 10,01, 6. Vicaut (Fr.) 10,08, 7. Prescod (V. Brit.) 10,17, 8. Ping-tchien Su (Čína) 10,27.