Vladimir Kličko po konci kariéry nemusí smútiť: Vyboxované milióny investoval do luxusu

Len samotnými boxerskými duelmi v profesionálnom ringu zarobil mladší z bratov Kličkovcov zhruba 110 miliónov eur. Ďalších asi 50 miliónov získal od sponzorov za reklamu. Peniaze veľmi šikovne investoval do rôznych druhov biznisu. Ukrajinec plynule ovláda štyri jazyky. Okrem materského je to ruština, angličtina a nemčina, takže svoje podnikateľské aktivity môže šíriť o to ľahšie smerom na západ i na východ.

Keďže brat Vitalij sa venuje politike a v súčasnosti je starostom hlavného mesta Ukrajiny, spoločné podnikateľské aktivity zastrešuje práve Vladimir. Stihol toho plno už popri boxe. Založili vlastné múzeum, promotérsku firmu, ktorá organizuje boxerské podujatia, športovú marketigovú spoločnosť, poradenskú ekonomickú firmu a investovali do množstva nehnuteľností.

U našich východných susedov je verejným tajomstvom, že skúpili polovicu Kyjeva. Výkladnou skriňou Kličkovho podnikania je päťhviezdičkový hotel v spomínanom meste, ktorý nesie názov 11 Mirrors, teda 11 zrkadiel. Nachádza sa v absolútnom historickom centre len pár metrov od budovy štátnej ukrajinskej opery.

Hrdí sa niekoľkými medzinárodnými oceneniami a noc v ňom oceníte aj vy – minimálne 212 eurami za izbu pre dve osoby. Minulý rok predával luxusnú futuristickú vilu v Kyjeve, ktorú vlastnil spolu s bývalou manželkou Aleksandrou. Teraz žije najmä v luxusnej rezidencii v americkom Nashville so snúbenicou herečkou Hayden Panettierovou a s ich dcérkou Kayou.