Tak toto je teda šok: Tenistka Rebecca Šramková zarmútila všetkých fanúšikov!

Od senzačného triumfu uplynulo polroka a Šramková za ten čas vyhrala len jeden zápas na hlavnom okruhu WTA. V júli si v Gstaade poradila so Srbkou Stojanovičou. Ani je posledný zápas na podujatí v Prahe nemal víťazný punc, keď skončila na rakete Sadikovičovej. Do konca sezóny zostáva ešte množstvo turnajov i grandslam US Open, ale Rebecca sa rozhodla pre radikálne rozhodnutie.

„Zranenia v profesionálnom športe boli aj budú. Po čas strávenom v nemocnici a konzultáciách s lekármi som si vybrala jednu možnosť. Rozhodli sme sa ukončiť sezónu a dopriať telu uzdravenie, aby sa pripravilo na nové výzvy. Bude to rovnako prospešné pre telo ako aj moju myseľ. Od dnes začínam s rehabilitáciou a vrátim sa vo februári,“ vyhlásil svoje stanovisko Šramková na sociálnych sieťach, kde bližšie nešpecifikovala nič viac o svojom zdravotnom stave.

Rebecce sa teraz dostáva podpora z celého sveta. "Viem, že to nebolo ľahké, ale podľa mňa jednoznačne správne rozhodnutie. Uži si oddych, povenuj sa tomu čo treba a verím, že po návrate na kurt budeš úspešná na ňom aj mimo neho," odkázal jej hokejista Dominik Graňák.