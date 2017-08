Otvorená spoveď Sereny Williamsovej: Kráske Šarapovovej poriadne naložila

Serena sa môže pýšiť tým, že až 23-krát triumfovala na turnajoch tzv. Veľkej štvorky a posledný titul získala v januári na Australian Open. Treba dodať, že už ako tehotná! Zdá sa, že návrat plánuje práve na tento turnaj, čo by malo byť len tri mesiace po pôrode.

"Viem, je to šialený plán. Každý má bude sledovať, a keď prehrám, tak budú tvrdiť, že na to nemám," prezradila Serena pre Vogue a pokračovala: "Buď budem vyhrávať, alebo nebudem hrať!" Williamsová, ktorá čaká dieťa s internetovým milionárom Alexisom Ohanianom, sa tak zaradí k takým hráčkam ako Kim Clijstersová alebo Viktoria Azarenková, ktoré sa po pôrode tiež vrátili ku kariére.

Serena sa následne rozhovorila aj na iné témy, tou prvou bol rasizmus. "Myslím si, že veľa ľudí má súdi na základe farby pleti. Myslia si, že som horší človek len preto, že som čierna. Verím však, že tenistky si myslia niečo iné a povedia si, že: "Serena je fajn," domnieva sa 35-ročná tenistka.

V ďalšom odseku už Serena zabrdla aj do toho, aký je jej vzťah s Mariou Šarapovovou. "Problém je v tom, že množstvo ľudí vníma Mariu ako lepšieho človeka. Pritom je to práve ona, ktorá sa chová k ostatným odmerane, ale aj napriek tomu ju spoločnosť vidí v lepšom svetle. Prečo? Iba preto, že ja som čierna, preto mám byť horší človek?" pýta sa sama seba Williamsová.

"Je to žiaľ, znak spoločnosti, v ktorej žijeme. Taký je život. Africkí Američania musia byť dvakrát lepší ako ľudia s bielou farbou pleti. U žien to platí ešte viac. Ja s tým však nemám problém a beriem to," vyhlásila.