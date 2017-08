Tehotná Serena Williamsová nezaháľa: Otvorene prehovorila o problémoch, ktoré ju trápia

Na 31. august 2017 pripadne v Amerike Black Women's Equal Pay Day, teda deň, keď sa zárobok priemernej ženy tmavej pleti dorovná platu bieleho muža za rok 2016.

Serena má však na to svoj názor. „Znamená to osem mesiacov práce naviac,“ hovorí tenistka, ktorá kvôli tehotenstvu momentálne prerušila kariéru. No aj tak patrí medzi najvplyvnejšie ženy sveta. Jej esej s touto tematikou vyšla v magazíne Fortune.

„Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien zasahuje ženy farebnej pleti najviac. Keď som vyrastala, hovorili mi, že nemôžem dosiahnuť svoje sny, preto, lebo som žena a kvôli farby pleti,“ skonštatovala Williamsová.

Vypočítala, že za každý zarobený dolár bieleho muža, podhodnotená žena tmavej pleti zarobí iba 63 centov. A s tým sa nechce zmieriť. Aj preto už dlhodobo na tento problém poukazuje a snaží sa s ním bojovať.

Veľmi dobre si uvedomuje, že tento problém nie je len o nej, keďže ročne zarobí milióny dolárov. „Je to o ďalších 24 miliónoch ženách v USA. Keby som nezobrala raketu do ruky, bola by som jednou z nich,“ priznala.

„Musela som sa naučiť povstať a prehovoriť. Zaobchádzali so mnou nečestne a bola som objektom rasistických poznámok na kurte i mimo neho. Mám však silu ísť dopredu a podporu od rodiny a priateľov,“ napísala v eseji. A aký je je odkaz? „Ženy tmavej pleti, postavte sa za svoje práva a pýtajte si platy. Je na čase zobrať si 37 centov naspäť!“