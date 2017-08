Tenistka Wozniacká nemá nahých FOTO dosť: Sexi ako nikdy!

Pózovanie, to je jej! Dánska tenistka Carolina Wozniacká (27) je známa aj tým, že je rada objektom fotografov. Nemá problém ani s nahotou, čo potvrdila pre americký magazín ESPN, kde nafotila viacero šteklivých záberov. Bolo to síce už pred mesiacom, no teraz uzreli svetlo sveta ešte odvážnejšie fotky!