Belousovová neostala svojej povesti nič dlžná. Dankovi sa tieto slová nebudú čítať ľahko

Vylúčenie zo strany je pre Annu Belousovovú stále citlivá téma. „Bola som vylúčená za to, že som verejne kritizovala korupčné kauzy spojené s pôsobením nominantov Slotu. Napríklad nástenkový tender,“ tvrdí expolitička. „Slota spolu s Dankom, vtedy prvým podpredsedom strany, rozhodli, že moja kritika je dôvod na vylúčenie,“ objasňuje dôvody bývalého šéfa Jána Slotu aj jeho nástupcu Andreja Danka.

Belousovová neváha kritizovať ani súčasný spôsob riadenia strany. Danko si podľa nej z SNS mal urobiť politický tovar – takzvaného univerzálneho koaličného partnera. „Táto SNS mi asi práve preto už nič nehovorí. Nie je v nej nič ani národné a ani slovenské,“ prízvukovala bývalá politička. Súčasnú politiku považuje za odtrhnutú od reálneho života a potrieb ľudí. Preto sa dnes mimo politiky cíti spokojne. Dokonca priznala, že vlani ani nešla voliť.

„Rozhodla som sa tak na poslednú chvíľu. Priznám sa, že som chcela voliť Smer, podľa mňa oni boli aspoň pripravení personálne aj odborne vládnuť, ale nakoniec som sa rozhodla nevoliť. Nebolo jednoducho koho voliť,“ hovorí. Čím Belousovová vypĺňa svoje dni po odchode z SNS, príliš hovoriť nechcela. Neskôr priznala, že sa venuje podnikaniu. Politický adrenalín jej k životu vraj vôbec nechýba.

„Prežívam teraz veľmi pokojné obdobie. Cítim sa dobre, nič mi nechýba. Som spokojná, mám vedľa seba človeka, o ktorého sa môžem oprieť, som zdravá. A to je myslím si v živote to hlavné,“ povedala. Expolitička trávi čas hlavne na Kysuciach, v Čadci. A keďže nevlastní vodičský preukaz, využíva verejnú dopravu. „Aspoň som medzi ľuďmi a dozviem sa, čo si naozaj myslia. Odporúčala by som to aj ostatným politikom,“ uzavrela s úsmevom.