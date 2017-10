OBROVSKÁ tragédia mladej rodiny: Mladý pár s mesačným dieťaťom zomrel pri zrážke s kamiónom!

Tragická noc na slovenských cestách. Okolo druhej hodiny ráno sa stala tragická dopravná nehoda osobného auta a kamiónu.

Vážna nehoda sa stala na ceste pri Ružomberku. Pri zrážke zahynul mladý pár a ich mesačné dieťa.

Kde mali namierené?

Rodina pochádzala z Prešova a podľa informácií Plus JEDEN DEŇ, vodič auta podľa všetkého dostal mikrospánok. "Následne autom prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladiakom Scania," povedal pre Plus JEDEN DEŇ ružomberský hasič.

Nehodu vyšetruje polícia

Podľa polície, 30-ročný vodič z okresu Prešov viedol osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat v smere od Martina na Ružomberok. "Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Scania, ktoré viedol 59-ročný vodič z Košíc. U vodiča nákladného motorového vozidla alkohol vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva," informoval nás žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Na cestách si treba dávať pozor

Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, dodržiavali dopravné predpisy a rýchlosť jazdy prispôsobili svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách.