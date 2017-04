Ste fanúšikom filmu Avatar? Jeho tvorcovia majú pre vás odkaz, ktorý nepoteší

Na pokračovanie megaúspešného filmu o osude mierumilovnej planéty Pandora, kde žijú v harmónii s prírodou inteligentné tvory Na'vi si budeme musieť ešte počkať. Pôvodne režisér James Cameron hovoril o budúcom roku, ale všetko je inak.

Tvorcovia Avataru teraz oznámili, že osudy bytostí s modrou pokožkou, ktoré uctievajú bohyňu matku Eywu budú diváci vidieť až v týchto termínoch:

18. december 2020, 17. december 2021, 20. december 2024 a 19. december 2025.

Nedočkaví aj trpezliví

Camerona a jeho tím čaká naozaj náročná práca - všetky štyri pokračovania sa totiž budú nakrúcať paralelne. Prečo je medzi druhou a treťou časťou trojročná pauza, nevedno. Nevysvetlili ani prečo sa termín tak veľmi posunul.

Fanúšikovia zareagovali rôzne: "Dúfam, že budem ešte živý, keď výjde druhá časť!", napísal na facebooku Avatar jeden z nich. "Stále sa to posúva, a aj keď sme ako fanúšikovia frustrovaní, nepochybujem, že to bude ohromné!", odkázali tvorivému tímu iní. "Nechápem, prečo sú všetci takí šokovaní z toho, že sa termíny posúvajú. Jamesovi Cameronovi trvá aj desať rokov, kým vytvorí ďalší film ale vždy to stojí za to. Ani teraz to nebude výnimka." Neostáva teda nič iné, ako držať Cameronovi palce, aby všetko vyšlo podľa plánu. Snáď sa nenaplní ironická poznámka ďalšieho zúfalého čakateľa na pokračovanie: "Predtým, ako dostaneme druhý diel Avataru, budeme mať za sebou Toy Story 7, Spidermana 16 a Vnuka Batmana 4...?"



Pripomeňte si Avatar z roku 2009, ktorý tvorcom zarobil takmer tri miliardy dolárov, v našej galérii.