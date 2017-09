V šejkri nemusí byť len koktejl! Namixujte si vlastný sprchový gél

Trápi vás suchá koža, ekzém, alergia? Prípadne nemáte žiadny kožný problém, no aj tak by ste radi znížili prísun chemikálii na vašu pokožku? Máte radi zvieratá, a tak nechcete prípravky, ktoré majú na svedomí kruté testy?

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali kladne, je pre vás ideálnym riešením vegánska kozmetika. A ak ste ešte aj tvorivá, určite vyskúšajte Cosmetic Kitchen.

Sprcháč hand made



Výrobky tejto značky sú nielen na sto percent vegánske, bez zvieracích testov a neškodia prírode, no môžete sa s nimi vyhrať. Vychádzajú totiž z princípu Do It Yourself, teda „urob si sama“. Inými slovami, svoj sprchový gél a telový krém si namiešate na mieru. Na výber sú vône aj farby, ktoré môžete mixovať v špeciálnom šejkre. Výsledkom je naozaj originálny kozmetický prípravok.

Vôňa na mieru

Na výber okrem klasickej bielej máte ružovú, modrú a zelenú farbu. Podľa toho, koľko jej použije, bude mať vaša kozmetika pastelový , alebo sýty odtieň.

A experimentovať môžete aj s vôňou. Na výber je ovocná, kde voňajú mandarínky, maliny či pomarančový kvet, elegantná kvetinovo-ovocná s drevitými tónmi, kde je základom bergamot, ale aj ťažší orientálny variant s jazmínom, vanilkou a čiernou ružou.

Zaujímavú kozmetiku môžete využiť aj ako originálny dar. Či už kamarátke pripravíte vlastnú kozmetickú sadu v pekných téglikoch, alebo jej rovno darujete šejker aj s ingredienciami, aby sa realizovala podľa vlastnej fantázie.

