Do vrecka aj do postele: Sila gaštanov vás ochráni pred zlom aj chorobami

Už naše prababičky im pripisovali liečivé účinky. Gaštany majú naozaj zázračnú moc, stačí ak ich priložíte na miesta, kde pociťujete bolesť.

Sila z prírody

Možno si spomeniete na svojho starého otca s nekonečným úsmevom na tvári, ktorému vždy z vrecka gaštan vypadol. Kedysi ich ľudia mali pri sebe stále a verili, že ochráni ich kosti, kĺby a odstránia každú bolesť.

Foto: Profimedia.sk

Gaštany harmonizujú nielen telo ale i dušu. Práve tieto malé guľôčky z prírody dokážu bojovať so strachom a obavami. Ak sa bojíte v noci a pravidelne sa vám niečo škaredé sníva, zoberte si gaštan aj do postele. Verte, že sa konečne vyspíte do ružova.

Videli ste biele pierko? Anjel vám pomáha nájsť životnú cestu